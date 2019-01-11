И смех, и слезы: детские игрушки, которые способны сломать психику ребенка

Смешные фотографии игрушек для детей, у которых должна быть не детская психика! Взрослые готовы на все, лишь бы дети не плакали и не отвлекали их от важных дел, именно поэтому на магазинных полках можно найти целый арсенал развлекательных мелочей. Однако в погоне за количеством и оригинальностью некоторые создатели детских игрушек увлекаются и создают настоящие "шедевры", которые могут развеселить не только малышей, но и психически подготовленных взрослых. Но вряд ли кто-то из них найдет ответ на вопрос: "Что это вообще такое?".