Море улыбок: смешные сообщения от мастеров пикапа и богов романтики Небольшая подборка смс-переписки из социальных сетей между представителями противоположного пола для поднятия настроения! Пост наполнен жутким отчаянием и неоправданными надеждами, хотя и приколов довольно много. Кстати, кое-что даже можно взять на вооружение. Самые романтичные смс-ки из социальных сетей, которые вы когда-либо читали! Всем приятного чтения и улыбок!