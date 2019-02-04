Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Папа года: лучшие фотографии отца и дочери, которые разлетелись в сети
1 / 14

Папа года: лучшие фотографии отца и дочери, которые разлетелись в сети

Обычно дочери заставляют своих отцов играть с ними и переодеваться в различные наряды, но этого 36-летнего папу из Калифорнии уговаривать не приходится. Он сам придумывает костюмы и делает весёлые фотографии вместе со своей 9-месячной дочкой. Они сменили уже много образов от балерин до хула-танцоров. Папа совершенно не стесняется глупых нарядов и говорит: "Я планирую фотографироваться с ней, пока она меня не отпустит". Снимки этой весёлой парочки стали вирусными и разлетелись по всему интернету. Предлагаем и вам посмотреть на эти очаровательные фотографии.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Отец, Родители, Смех, Дочь, Позитив, Радость, Папа, Веселье, Дочка, Отец и дочь, Отец и дочка.
17:03 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь