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Папа года: лучшие фотографии отца и дочери, которые разлетелись в сети
Обычно дочери заставляют своих отцов играть с ними и переодеваться в различные наряды, но этого 36-летнего папу из Калифорнии уговаривать не приходится. Он сам придумывает костюмы и делает весёлые фотографии вместе со своей 9-месячной дочкой. Они сменили уже много образов от балерин до хула-танцоров. Папа совершенно не стесняется глупых нарядов и говорит: "Я планирую фотографироваться с ней, пока она меня не отпустит". Снимки этой весёлой парочки стали вирусными и разлетелись по всему интернету. Предлагаем и вам посмотреть на эти очаровательные фотографии.
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