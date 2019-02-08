Люди воссоздают свои детские снимки (Фото) Интернет-пользователи разных возрастов достают из своих семейных альбомов старые фотографии и, повторяя позы и окружающую обстановку, воссоздают снимки. Получаются забавные, ироничные, а главное, весёлые и очень теплые фотографии. Да, детство никогда не вернется, но его всегда можно вспомнить. Воссоздание старых фото позволяет нам ненадолго окунуться в беззаботные времена, когда мы были маленькими. И неважно, что это ненадолго, — все равно приятно.