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Пятница, 08.02.2019
Люди воссоздают свои детские снимки (Фото)
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Люди воссоздают свои детские снимки (Фото)

Интернет-пользователи разных возрастов достают из своих семейных альбомов старые фотографии и, повторяя позы и окружающую обстановку, воссоздают снимки. Получаются забавные, ироничные, а главное, весёлые и очень теплые фотографии. Да, детство никогда не вернется, но его всегда можно вспомнить. Воссоздание старых фото позволяет нам ненадолго окунуться в беззаботные времена, когда мы были маленькими. И неважно, что это ненадолго, — все равно приятно.
Фото: zefirka.net
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Смех, Юмор, Позитив, Забавные снимки, Люди воссоздают старые снимки.
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