Когда косплей пошел не по плану: уморительные фото

Косплеить можно все что угодно, начиная от знаменитых актёров и заканчивая тумбочкой из спальни. Однако чаще всего фанаты поп-культуры предпочитают косплеить супергероев и персонажей мультфильмов и кино. Стоит отметить, что не все косплеи "одинаково полезны", потому как некоторые рукодельники умудряются сделать их настолько нелепыми, что это смешно до слез. Хотя чаще всего они намеренно делают их абсурдными и знают, что выглядят в них запредельно нелепо, собственно говоря, поэтому и смешно.