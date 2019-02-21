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Пятница, 22.02.2019
Когда косплей пошел не по плану: уморительные фото
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Когда косплей пошел не по плану: уморительные фото

Косплеить можно все что угодно, начиная от знаменитых актёров и заканчивая тумбочкой из спальни. Однако чаще всего фанаты поп-культуры предпочитают косплеить супергероев и персонажей мультфильмов и кино. Стоит отметить, что не все косплеи "одинаково полезны", потому как некоторые рукодельники умудряются сделать их настолько нелепыми, что это смешно до слез. Хотя чаще всего они намеренно делают их абсурдными и знают, что выглядят в них запредельно нелепо, собственно говоря, поэтому и смешно.
Фото: umoritelno.com
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Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Косплей, Прикол, Смешные костюмы.
13:36 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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