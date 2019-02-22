Собака - лучший друг человека, а милый питбуль - еще и отрада

Если вы спросите нескольких людей, что они думают от питбулях, то наверняка услышите немало жутких историй. Но все эти люди, скорее всего, никогда не держали дома собак этой породы, потому что если бы это было так, то их семейные альбомы были бы полны вот такими фотографиями с этими "агрессивными, опасными, ненавидящими всех и вся и представляющими угрозу для окружающих" собаками! От настоящего друга кошки и любителя наряжаться в костюмы до улыбчивой кокетки и джентльмена, готового подарить вам цветок, взгляните на этих прелестных и очаровательных созданий, которые ломают все стереотипы!