Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Принцессы-бородачи: художник делает невероятно смешные картинки диснеевских героев
1 / 13

Принцессы-бородачи: художник делает невероятно смешные картинки диснеевских героев

Благодаря современным художникам героини диснеевских мультиков примерили на себя очень много необычных образов. Они были пиратками, современными модницами, ученицами Хогватса и даже меняли пол. Казалось бы, уже нельзя придумать что-то новое, но Адам Эллис сделал это. Он нарисовал принцессам красивые, густые и шелковистые бороды. Теперь им приходится делать укладку не только на голове, но и на лице. Предлагаем вам взглянуть на неожиданное преображение диснеевских красоток.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дисней, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Радость, Борода, Веселье, Прикол, Принцессы, Хохот.
16:00 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь