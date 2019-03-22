Принцессы-бородачи: художник делает невероятно смешные картинки диснеевских героев

Благодаря современным художникам героини диснеевских мультиков примерили на себя очень много необычных образов. Они были пиратками, современными модницами, ученицами Хогватса и даже меняли пол. Казалось бы, уже нельзя придумать что-то новое, но Адам Эллис сделал это. Он нарисовал принцессам красивые, густые и шелковистые бороды. Теперь им приходится делать укладку не только на голове, но и на лице. Предлагаем вам взглянуть на неожиданное преображение диснеевских красоток.