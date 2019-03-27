Их нашла полиция: Самые странные персонажи, задержанные в США Магшоты — одна из неотъемлемых частей работы американских полицейских. Полученный магшот прикрепляется к личному делу преступника для его опознания жертвами преступления, ну и просто на случай будущих инцидентов. Однако порой в кадр полицейской камеры попадают настолько убойные персонажи, что создаётся впечатление, что в психушке был день открытых дверей. Магшоты таких уникальных индивидуумов отправляются не только в полицейский архив, но и в интернет. 20 коллажей с самыми странными людьми, которых только арестовывала американская полиция, ждут вас далее.