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Среда, 27.03.2019
Их нашла полиция: Самые странные персонажи, задержанные в США
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Их нашла полиция: Самые странные персонажи, задержанные в США

Магшоты — одна из неотъемлемых частей работы американских полицейских. Полученный магшот прикрепляется к личному делу преступника для его опознания жертвами преступления, ну и просто на случай будущих инцидентов. Однако порой в кадр полицейской камеры попадают настолько убойные персонажи, что создаётся впечатление, что в психушке был день открытых дверей. Магшоты таких уникальных индивидуумов отправляются не только в полицейский архив, но и в интернет. 20 коллажей с самыми странными людьми, которых только арестовывала американская полиция, ждут вас далее.
4tololo.ru
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Юмор, Полиция США, Фрики, Приколы, Странные люди.
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