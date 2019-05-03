Ох уж эти лайфхакеры: блестящие идеи от комнатных гениев

У каждого из нас есть знакомый, которого можно назвать по-разному: мамин инженер, комнатный гений, домашний Кулибин.. в общем, такой человек, у которого всегда в запасе есть несколько "блестящих" идей, которые на поверку оказываются полнейшим бредом. Однако иногда то, что выглядит как несуразица, на самом деле работает, что несомненно заставляет смотреть на подобных выдумщиков по-другому. По крайней мере до следующей "гениальной" идеи.. В любом случае их идеи всегда интересны, потому как они либо смешные, либо впечатляющие, либо одновременно и то и другое.