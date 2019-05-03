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Воскресенье, 05.05.2019
Ох уж эти лайфхакеры: блестящие идеи от комнатных гениев
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Ох уж эти лайфхакеры: блестящие идеи от комнатных гениев

У каждого из нас есть знакомый, которого можно назвать по-разному: мамин инженер, комнатный гений, домашний Кулибин.. в общем, такой человек, у которого всегда в запасе есть несколько "блестящих" идей, которые на поверку оказываются полнейшим бредом. Однако иногда то, что выглядит как несуразица, на самом деле работает, что несомненно заставляет смотреть на подобных выдумщиков по-другому. По крайней мере до следующей "гениальной" идеи.. В любом случае их идеи всегда интересны, потому как они либо смешные, либо впечатляющие, либо одновременно и то и другое.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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21:38 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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