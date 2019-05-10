Эпичные фотографии, которые легко спутать с кадрами из известных блокбастеров

Фотограф Джаред Миддлтон (Jared Middleton) доказывает это своими работами. Выбирая игрушечные фигурки в качестве моделей, он делает замечательные фотографии, которые выглядят так же круто, как и любой кадр из популярного блокбастера. Миддлтон использует во время фотосъемки настоящие огонь и воду наряду со всеми другими необходимыми атрибутами, благодаря чему его фотографии выглядят невероятно реалистично, и его 40 тысяч подписчиков в Instagram не могут ошибаться!