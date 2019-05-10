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Пятница, 10.05.2019
Эпичные фотографии, которые легко спутать с кадрами из известных блокбастеров
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Эпичные фотографии, которые легко спутать с кадрами из известных блокбастеров

Фотограф Джаред Миддлтон (Jared Middleton) доказывает это своими работами. Выбирая игрушечные фигурки в качестве моделей, он делает замечательные фотографии, которые выглядят так же круто, как и любой кадр из популярного блокбастера. Миддлтон использует во время фотосъемки настоящие огонь и воду наряду со всеми другими необходимыми атрибутами, благодаря чему его фотографии выглядят невероятно реалистично, и его 40 тысяч подписчиков в Instagram не могут ошибаться!
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Звездные войны, Игрушки, Трансформеры, Фотографии, Смех, Снимки, Курьез, Приколы, Эпично, Эпичность, Jared Middleton, sirdork730.
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