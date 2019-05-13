Купить вещь из Интернета и понять, что ты облажался: могу, умею, практикую

Впрочем, есть и минусы: например, представьте, какой ущерб экологии будет наноситься, если каждый будет заказывать заколки из Китая. А что будет с малым бизнесом? Куда податься владельцам местных лавок? Но и на этом минусы не кончаются! Ведь очень часто ожидания не совпадают с реальностью, и кроссовки, купленные за $700, оказываются кукольного размера. Мошенничество в интернете - серьезная проблема, так что иногда лучше все-таки совершать покупки в обычных магазинах.