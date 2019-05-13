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Понедельник, 13.05.2019
Купить вещь из Интернета и понять, что ты облажался: могу, умею, практикую
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Купить вещь из Интернета и понять, что ты облажался: могу, умею, практикую

Впрочем, есть и минусы: например, представьте, какой ущерб экологии будет наноситься, если каждый будет заказывать заколки из Китая. А что будет с малым бизнесом? Куда податься владельцам местных лавок? Но и на этом минусы не кончаются! Ведь очень часто ожидания не совпадают с реальностью, и кроссовки, купленные за $700, оказываются кукольного размера. Мошенничество в интернете - серьезная проблема, так что иногда лучше все-таки совершать покупки в обычных магазинах.
umoritelno.com
Фото: umoritelno.com
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