Ни логики, ни адекватности: смешные дизайнерские решения Дизайнер – это творческая профессия, в которой важную роль играет хорошая фантазия, но иногда она может завести совершенно не туда. В таком случае в голову приходят странные и даже нелепые идеи, которые потом воплощаются в жизнь и появляются в общественных местах. Пользователи Reddit не дремлют и делятся примерами странных дизайнерских решений, которые им когда-то встретились. Предлагаем вам взглянуть на эти нестандартные и крайне креативные решения.