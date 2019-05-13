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Понедельник, 13.05.2019
Ни логики, ни адекватности: смешные дизайнерские решения
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Ни логики, ни адекватности: смешные дизайнерские решения

Дизайнер – это творческая профессия, в которой важную роль играет хорошая фантазия, но иногда она может завести совершенно не туда. В таком случае в голову приходят странные и даже нелепые идеи, которые потом воплощаются в жизнь и появляются в общественных местах. Пользователи Reddit не дремлют и делятся примерами странных дизайнерских решений, которые им когда-то встретились. Предлагаем вам взглянуть на эти нестандартные и крайне креативные решения.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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