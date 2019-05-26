Тяжелое утро после бурной ночи: похмелье в снимках Бурная ночь влечет за собой тяжелое утро: это аксиома. Фотограф Тревор Флетчер (Trevor Fletcher) освещал в своем творчестве будничную жизнь жителей Лондона в 1970 - 1980-х годах. Его работы - настоящая хроника того времени. Похмелье и пробуждение после яркого вечера он тоже запечатлел на своих фотографиях. Смотрите дальше выразительные снимки лондонцев, сделанные в утренние часы в 70 - 80-х годах прошлого века.