Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Тяжелое утро после бурной ночи: похмелье в снимках
1 / 16

Тяжелое утро после бурной ночи: похмелье в снимках

Бурная ночь влечет за собой тяжелое утро: это аксиома. Фотограф Тревор Флетчер (Trevor Fletcher) освещал в своем творчестве будничную жизнь жителей Лондона в 1970 - 1980-х годах. Его работы - настоящая хроника того времени. Похмелье и пробуждение после яркого вечера он тоже запечатлел на своих фотографиях. Смотрите дальше выразительные снимки лондонцев, сделанные в утренние часы в 70 - 80-х годах прошлого века.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Похмелье, Настроение, Утро, Позитив, Прикол, Искусство фотографии.
14:39 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь