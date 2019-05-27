Не такие уж и величественные: смешные снимки мейн-кунов

Какие прилагательные возникают в нашей голове, когда речь идет о мейн-кунах? Величественный, шикарный, огромный, пушистый, красивунный, внушительный, прекрасный, лучший - приблизительно такие. А как насчет "нелепый", "забавный" или "бестолковый"? Да как у нас только руки не отвалились такое написать про эту величественную, шикарную и так далее породу?! Но вот какая штука, у нас при себе есть доказательства того, что мейн-куны тоже люди. То есть просто коты - со своими причудливыми замашками и способностью получаться на снимках не безукоризненно. Не верите? Смотрите - мы подготовили для вас разоблачающий фотоматериал, который может стать для вас настоящим откровением.