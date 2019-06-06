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Четверг, 06.06.2019
Фото за кадром: какая она реальная жизнь диснеевских принцесс
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Фото за кадром: какая она реальная жизнь диснеевских принцесс

Художник и иллюстратор Андика Муксин (Andhika Muksin) из Джакарты, Индонезия, просто очарован миром Диснея. В прошлом мы показывали вам, как он с помощью "Фотошопа" изображал Покахонтас, Ариэль и других принцесс на фотографиях знаменитостей, но теперь он решил все изменить. Вместо того чтобы "вставлять" известных принцесс в реальность, он стал вносить реальность в их жизнь. Индонезийский художник убрал блеск и гламур, окружающие наших любимых девушек, заменив их пиццей, неудачными селфи и другими нюансами повседневной жизни.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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