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Четверг, 06.06.2019
Мода, пожалуйста, прекрати: стильный тренд лета - носки-сандалии
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Мода, пожалуйста, прекрати: стильный тренд лета - носки-сандалии

Продолжаем нашу модную рубрику! Сегодня вы узнаете о существовании "сандальных носков", которые создают впечатление, будто вы носите носки с сандалиями, что является одним из самых главных табу в мире моды. Конечно, нет никакой необходимости заставлять людей думать, что вы носите сандалии, если это не так, но зато какой замечательный способ стать самым странным человеком в комнате! Только взгляните на этих стиляг, находящихся на пике модных тенденций!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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