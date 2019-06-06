Мода, пожалуйста, прекрати: стильный тренд лета - носки-сандалии Продолжаем нашу модную рубрику! Сегодня вы узнаете о существовании "сандальных носков", которые создают впечатление, будто вы носите носки с сандалиями, что является одним из самых главных табу в мире моды. Конечно, нет никакой необходимости заставлять людей думать, что вы носите сандалии, если это не так, но зато какой замечательный способ стать самым странным человеком в комнате! Только взгляните на этих стиляг, находящихся на пике модных тенденций!