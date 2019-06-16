А им весело и смешно: Insta-блогеры начали выкладывать "неуместные" фото из Припяти

Мини-сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO, стал самым рейтинговым сериалом всех времен, получив наивысшую оценку зрителей. Уже после выхода первых серий украинскую Припять начали наводнять туристы, которые, само собой, сопровождали свои путешествия селфи на фоне опустевшего города. По мнению многих интернет-пользователей, как минимум некоторые из снимков выходят за грань дозволенного: проводить эротические фотосессии и мило улыбаться в местах гибели людей показалось крайне неуважительным. А что по этому поводу думаете вы?