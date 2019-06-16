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Воскресенье, 16.06.2019
Удивительный миниатюрный город для хомяков, который выглядит лучше, чем твой
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Удивительный миниатюрный город для хомяков, который выглядит лучше, чем твой

Маленькие голодные хомячки живут в миниатюрном городке и едят крошечную пищу. Каждая деталь (а их 1325) здесь сделана вручную, а на постройку городка под названием Yumville ушло 1984 часа. Причиной его создания была реклама одной из ведущих компаний по производству продуктов питания: было снято девять роликов о семье хомячков, одержимых вкусной едой. Задача - сделать продукты желанными для потребителей, и хомячки с этим отлично справились.
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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Еда, Животные, Хомячки, Пушистики, Домашние питомцы, Хомяки, Дом для хомяков, Маленькие мышки, Мышки, Мягкие клубочки.
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