Удивительный миниатюрный город для хомяков, который выглядит лучше, чем твой

Маленькие голодные хомячки живут в миниатюрном городке и едят крошечную пищу. Каждая деталь (а их 1325) здесь сделана вручную, а на постройку городка под названием Yumville ушло 1984 часа. Причиной его создания была реклама одной из ведущих компаний по производству продуктов питания: было снято девять роликов о семье хомячков, одержимых вкусной едой. Задача - сделать продукты желанными для потребителей, и хомячки с этим отлично справились.