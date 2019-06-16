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Воскресенье, 16.06.2019
У каждого найдутся такие фото: детские фотоснимки, которые нечаянно попали в Сеть
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У каждого найдутся такие фото: детские фотоснимки, которые нечаянно попали в Сеть

У каждого из нас найдется парочка нелепых детских фотографий, которых мы стыдились всю свою сознательную жизни, старалась никому не показывать или держать в скрытой папке своего компьютера. На самом деле наши родители были правы, говоря, что это всего лишь такой подростковый период, который обязательно пройдет. В этой подборке фотографий вы найдете нелепые стрижки, странный внешний вид, дурацкие очки и другие смешные вещи, которые были в жизни каждого.
umoritelno.com
Фото: umoritelno.com
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