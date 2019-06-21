Не "позор", а "внимание": уморительный чешско-русский словарь в картинках

Чешский, как и русский язык, относится к славянским языкам, поэтому неудивительно, что многие слова созвучны. Но вот значение этих слов не всегда одинаковое, и угадать, что значит то или иное слово, похожее на наше, чаще всего не получится. Вот почему stůl - это стол, а podvodník - обманщик? И пока остальные размышляли или смеялись над этим, русская пара, живущая в Чехии, выпустила "Веселый чешско-русский словарь в картинках".