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Среда, 26.06.2019
Вот это поворот: остроумные и уморительные комиксы-истории
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Вот это поворот: остроумные и уморительные комиксы-истории

Любите ли вы комиксы так, как их любим мы? Лёгкие ненавязчивые остроумные скетчи - то, что нужно мозгу, уставшему от новостей, работы и бесконечного потока различной информации, льющейся из интернета и с экранов телевизора. Сегодня на повестке дня 5 историй в комиксах от тату-мастера по имени Михаил. Он ведет страницу в Инстаграме под ником theother.s.i.d.e, где помимо своих профессиональных работ публикует небольшие юмористические зарисовки. Наслаждайтесь!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Комикс, Хохот.
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