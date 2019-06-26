Вот это поворот: остроумные и уморительные комиксы-истории

Любите ли вы комиксы так, как их любим мы? Лёгкие ненавязчивые остроумные скетчи - то, что нужно мозгу, уставшему от новостей, работы и бесконечного потока различной информации, льющейся из интернета и с экранов телевизора. Сегодня на повестке дня 5 историй в комиксах от тату-мастера по имени Михаил. Он ведет страницу в Инстаграме под ником theother.s.i.d.e, где помимо своих профессиональных работ публикует небольшие юмористические зарисовки. Наслаждайтесь!