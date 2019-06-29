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Суббота, 29.06.2019
Эти эпичные снимки точно заставят вас задуматься о переезде в частный дом
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Эти эпичные снимки точно заставят вас задуматься о переезде в частный дом

Каждый, кто хоть раз жил в многоквартирном доме, не понаслышке знает, какими невыносимыми бывают некоторые жильцы. Постоянные ремонты, посиделки с друзьями, ночная перестановка мебели - и, как назло, этим рукастым гулякой оказывается ваш сосед сверху! Вам очень повезло, если проблемы с соседями обошли вас стороной, но кто-то из читателей в фотографиях далее 100% узнает свою ситуацию.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Квартира, Улыбка, Смех, Настроение, Соседи, Позитив, Радость, Шутка, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
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