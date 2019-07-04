Будущие спасители Земли в детстве: прикольные иллюстрации супергероев У супергероев и супергероинь тоже было детство, считает художник Лукас Эдуардо Насименто из далёкой Бразилии. Его проект dragonarte полностью посвящён авторским комиксам про героев комиксов, аниме и манги. Одной из его любимых фантазий являются как раз таки приключения маленьких героев, каждого из которых мы прекрасно знаем. Представьте себе обычный двор, наполненный детишками, только детишки эти — будущие спасители Земли!