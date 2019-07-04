Скачать
Четверг, 04.07.2019
Будущие спасители Земли в детстве: прикольные иллюстрации супергероев
1 / 15

Будущие спасители Земли в детстве: прикольные иллюстрации супергероев

У супергероев и супергероинь тоже было детство, считает художник Лукас Эдуардо Насименто из далёкой Бразилии. Его проект dragonarte полностью посвящён авторским комиксам про героев комиксов, аниме и манги. Одной из его любимых фантазий являются как раз таки приключения маленьких героев, каждого из которых мы прекрасно знаем. Представьте себе обычный двор, наполненный детишками, только детишки эти — будущие спасители Земли!
twizz.ru
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Супергерой, Умора, Прикол, Хохот.
01:47 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь