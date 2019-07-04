|
|
Будущие спасители Земли в детстве: прикольные иллюстрации супергероев
У супергероев и супергероинь тоже было детство, считает художник Лукас Эдуардо Насименто из далёкой Бразилии. Его проект dragonarte полностью посвящён авторским комиксам про героев комиксов, аниме и манги. Одной из его любимых фантазий являются как раз таки приключения маленьких героев, каждого из которых мы прекрасно знаем. Представьте себе обычный двор, наполненный детишками, только детишки эти — будущие спасители Земли!
Красота Норвегии: снимки, которые заставят вас посетить эту страну (Фото)
Эти места красивые в любое время года: убедитесь сами (Фото)
Да что вы знаете о фейлах: настоящие неудачи в уморительных картинках
Просто и полезно: убедительные причины начать есть яичницу на завтрак
Дома полный бардак, а на пороге вот-вот должны появиться гости: 10 правил экстренной уборки
Волшебные цветочные композиции на снимках фотографа из Японии (Фото)
Искусство и реальность: посетители музеев, которые "совпали" с картинами (Фото)
То чувство, когда что-то пошло не так: снимки из серии "почти получилось"
В помощь мамулям: удивительные изобретения для детей
Как хорошо сдать экзамен: лайфхаки от девушек
Что почитать: литература для настоящих мужчин (Фото)
Знаменитости на известных картинах прошлого (Фото)
Пушистый и высокомерный: кот Джуно, который осуждает все вокруг
Мода 2019: трендовые аксессуары сезона весна-лето (Фото)
"Найди отличия": удивительные сходства знаменитостей (Фото)
Прически 2019: модный тренд - стрижка "Шегги" (Фото)
Педикюр 2019: идеи нейл-арта со стильным горошком (Фото)
Вот это месть: фотошоперы посмеялись над бегуном, испортившим момент помолвки
Для беззаботной поездки: автомобили, которые могут проехать 300 тысяч км (Фото)
Осень-зима 2019: лучшие образы показа от кутюр дома Dior (Фото)
Маникюр 2019: крутые идеи минималистического нейл-арта (Фото)
Здесь голубей вы не найдете: места с непривычными экзотическими животными (Фото)
Окунись в другую культуру: уморительные снимки повседневной жизни канадцев
Самые красивые мокрые носики: победители конкурса собачьих снимков (Фото)
У них точно не стоит учиться: смешные примеры позирования