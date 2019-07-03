Вот это месть: фотошоперы посмеялись над бегуном, испортившим момент помолвки

Чтобы заинтересовать фотошоперов, не нужно специально завоёвывать их внимание — достаточно оказаться в нужном месте в нужное время, да и лицо скорчить поэмоциональнее. И тогда интерес фотоманипуляторов к вам гарантирован! Прямо как получилось с этим парнем, который просто решил пробежаться, но совершенно случайно вклинился в кадр с помолвки парочки и испортил им романтичный момент. Отказаться от такого удобного случая пользователи не смогли и тут же добавили испуганно-удивлённого парня куда только дотянулись их фотошопные руки!