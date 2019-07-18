Крутость зашкаливает: забавный песик стал жертвой фотошоперов Если у вас получилось сделать интересное или забавное фото, то не сомневайтесь, что найдутся фотошоперы, которые сделают его ещё забавнее, ещё безумнее и страннее. Нужны доказательства! Пожалуйста! Взгляните на этого песика в очках и кепке. Да он же сама крутость, настоящее олицетворение пафоса и роскошной жизни. И как, спрашивается, тут не расчехлить свои фотошопы и не устроить битву? Во что и в кого его только не превращают остроумные товарищи! Кажется, он отлично впишется в любой фильм!