Потешные приколы и курьезы Как часто самые удачные снимки у вас получаются совершенно неожиданно и спонтанно? Авторам этих работ повезло нажать на кнопку "пуск" в самый удачный момент! От летящего в толпу зрителей бейсбольного мяча и "пролетающего" над быком тореро до "пиццы Шредингера", которая еще вроде есть, но ее уже нет, потому что она запечатлена в падении с подноса, взгляните на эти фотографии, которые зафиксировали самые разные и прикольные мгновения.