Приколы и курьезы, которые дадут повод повеселиться Новая подборка фото-приколов и смешных картинок с надписями. Позитив гарантирован). В сегодняшнем выпуске: кот Леопольд, оказывается был левшой; столкновение инкассаторов и гибдд; песенка внучки для бабушки; кондокутор 90 лвл; Терминатор против Чака Норриса; борзая обезьяна нападает на льва; прикольное платье-пицца; классный кэшбэк сервис; хитрый семейный психолог; Грут в России; как обычно множество прикольных котиков и другие веселые картинки.