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Понедельник, 16.09.2019
Если бы мы поменялись с жирафами: прикольный иллюстрации блогера
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Если бы мы поменялись с жирафами: прикольный иллюстрации блогера

Если бы вы были животным, жизнь стала бы невероятно странной и сложной со всеми ежедневными трудностями и проблемами, о которых вы даже не могли себе представить. Именно это старается передать в своих иллюстрациях талантливый японский художник Keigo, известный своим подписчикам в Instagram под псевдонимом k5fuwa. Мы уже показывали вам, как он изобразил жизнь крокодилов и ленивцев в мире людей, и сегодня на очереди - серия иллюстраций про непростую жизнь жирафов.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Комиксы, Instagram, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Жираф, Курьезы, Приколы, k5fuwa.
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