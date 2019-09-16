Если бы мы поменялись с жирафами: прикольный иллюстрации блогера

Если бы вы были животным, жизнь стала бы невероятно странной и сложной со всеми ежедневными трудностями и проблемами, о которых вы даже не могли себе представить. Именно это старается передать в своих иллюстрациях талантливый японский художник Keigo, известный своим подписчикам в Instagram под псевдонимом k5fuwa. Мы уже показывали вам, как он изобразил жизнь крокодилов и ленивцев в мире людей, и сегодня на очереди - серия иллюстраций про непростую жизнь жирафов.