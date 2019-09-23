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Мастер-класс для начинающих: как троллить туристов у Пизанской башни (Фото)
Оказывается, что некоторые туристы сами могут выступить в роли отличной достопримечательности, если умеют троллить. Один из пользователей сайта Imgur под ником savidiot именно такой. Во время посещения падающей Пизанской башни он использовал других туристов на фоне, чтобы сделать свои уморительные фотографии. Потом парень выложил фотографии на Imgur с подписью: "Когда туристы становятся лучшим фоном, чем падающая Пизанская башня…" И это просто восхитительно.
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