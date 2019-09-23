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Понедельник, 23.09.2019
Смешные объявления преподов, которые обладают невероятным чувством юмора
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Смешные объявления преподов, которые обладают невероятным чувством юмора

Спустя много лет мы с улыбкой вспоминаем славные времена, когда весь семестр ничего не делая, садились за учебники в последнюю ночь перед экзаменом и надеялись на счастливый билет. А делалось это во имя великой цели - чтобы был повод отметить это дело. Эххх, славные были деньки… Но когда мы говорим об экзаменах, не стоит забывать про преподавателей и их хроническое чувство юмора, обостряющееся в период сессии.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Студенты, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Преподаватели, Приколы, Объявление.
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