Смешные объявления преподов, которые обладают невероятным чувством юмора

Спустя много лет мы с улыбкой вспоминаем славные времена, когда весь семестр ничего не делая, садились за учебники в последнюю ночь перед экзаменом и надеялись на счастливый билет. А делалось это во имя великой цели - чтобы был повод отметить это дело. Эххх, славные были деньки… Но когда мы говорим об экзаменах, не стоит забывать про преподавателей и их хроническое чувство юмора, обостряющееся в период сессии.