Позитивные снимки для всех, кто хочет посмеяться

В этом выпуске: полицейские на буйволах; когда бицепс девушки больше твоего; новые технологии на помощи азиатских фермеров; немножко испачкалась в грязи; костюм для собаки на Хэллоуин; писсуар для близких друзей; много прикольных котиков и песелей.