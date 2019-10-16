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Среда, 16.10.2019
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Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений

Смотрите фото (17)
Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
01:17 Сегодня Телеграф wuzzup.ru Фото: wuzzup.ru

Хорошо в деревне летом! Да и не только летом, тут круглогодично веселее, чем в городе.

  • 1

    Принимает грязевые ванны, правда, одежду забыла снять

  • 2

    Здесь всегда своя атмосфера

  • 3

    А чем ещё заняться

  • 4

    Где лучшие тусовки?

  • 5

    А сколько же тут модников!

    Светский выход

  • 6

    Деревенские мужики знают, чем завлечь девчонок

  • 7

    Фото в стиле лавстори

  • 8

    И снова лечебные грязевые ванны

  • 9

    Лицо тоже не забудьте вымазать

  • 10

    Приятно, когда дома ждет она

  • 11

    У деревенских свои фетиши…

  • 12

    Не похожа на сельскую, может, в гости заглянула?

  • 13

    Дизайнерский столик

  • 14

    Жить хорошо!

  • 15

    Вот где-где, а в деревнях умеют развлекаться!

    Красиво жить не запретишь, деревенские ребята знают в этот толк.

Позитивные снимки для всех, кто хочет посмеяться

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Село, Смех, Юмор, Деревня, Веселье, Смешные картинки, Развлечение, Юморные фото.
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