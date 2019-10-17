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Четверг, 17.10.2019
Что-то пошло не так: Джастин Бибер и битвы фотошоперов (Фото)
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Что-то пошло не так: Джастин Бибер и битвы фотошоперов (Фото)

Быть знаменитостью сложно - каждое их движение внимательно отслеживается вездесущими папарацци. Будь то выход на красную дорожку или неудачный чих, от сидящего в засаде фотографа не укроется ничто! Так, канадский певец Джастин Бибер не слишком успешно покатался на моноцикле, что и осталось на снимках, которые позже дошли до креативных фотошопщиков - а им только дай повод что-нибудь да отредактировать! С легкой руки пользователей сети певец попробовал себя в спорте и стал един с дикой природой.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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