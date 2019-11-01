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Завидуйте: животные, которые в совершенстве овладели асанами из йоги
Древняя духовная и физическая практика йоги придумана людьми и для людей. Но это совсем не значит, что животные не хотят ею заниматься. Более того, некоторые асаны получаются у них даже лучше. Мы хотим, чтобы вы стали здоровее и выносливее. Поэтому собрали для вашего вдохновения фотографии животных, которые вполне могут стать инструкторами по йоге.
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