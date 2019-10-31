Находчивости не отнимать: самые "креативные" объявления В наше время надписи в объявлениях и на вывесках можно ставить в отдельную категорию юмора. Отечественные мастера креатива и сочинительства не перестают развлекать народ своими перлами. Мы подобрали несколько объявлений, авторам которых хочется аплодировать стоя.