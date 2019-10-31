Почувствуй себя умственно отсталым: самые несуразные задачки из школьных учебников Не секрет, что современная система образования претерпевает значительные изменения. Предполагается, что обучение должно идти в сторону прогресса, однако собранные нами примеры домашних заданий указывают на совершенно регрессивный путь. Кто-то, прочитав их, покрутит у виска, а кто-то не сможет сдержать улыбку.