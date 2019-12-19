Жить не по понятиям: эти девушки никогда не слышали о комплексах

Говорят, что самая яркая и интересная жизнь у человека начинается тогда, когда он выходит из своей зоны комфорта. А удерживают нас «в рамках» правила, принципы и комплексы. Словом, чтобы начать жить на полную, надо кое от чего избавиться. И героини нашего поста уже это сделали! То ли дело, когда можно больше не думать о том, что скажут посторонние и при этом чувствовать себя намного счастливее!