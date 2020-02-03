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Понедельник, 03.02.2020
Лучше, чем котики: пузатые бегемотики, которых невозможно оставить без внимания
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Лучше, чем котики: пузатые бегемотики, которых невозможно оставить без внимания

Есть подозрение, что в интернете скопилось больше фотографий котиков, чем самих котиков во всем мире. Согласитесь, имеет место некоторое пресыщение. Пора продвигать новый тренд - бегемотов. Конечно, эти милашки не всегда оказываются под рукой, да и фотографироваться они не очень любят, но тем и ценнее каждый кадр. Чтобы продвижение бегемотиков в массы было основательным, мы разбавили нашу галерею занимательными фактами об этих грациозных млекопитающих.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Бегемот, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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