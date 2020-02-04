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Вторник, 04.02.2020
Что только не встретишь в комиссионках: абсурдные и странные вещи
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Что только не встретишь в комиссионках: абсурдные и странные вещи

Любители винтажных вещей и необычных предметов чаще всего за покупками отправляются в магазины секонд-хенд, где можно найти самые разнообразные примеры человеческой фантазии, эксцентричности и нестандартности мышления. От весьма необычной альтернативы знаменитой картины "Джоконда" Леонардо да Винчи и диванчика для ящерицы до диетической вилки и чепчика для кошки - взгляните, какие уникальные экземпляры попадаются любителям всего подержанного и необычного!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Шутки, Секонд хенд, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Комиссионка.
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