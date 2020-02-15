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Суббота, 15.02.2020
Забавные приключения внука и бабушки: юморные фотографии
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Забавные приключения внука и бабушки: юморные фотографии

Трудно поверить, что этой жизнерадостной и озорной старушке 93 года, а ведь по задору она нисколько не уступает своему 27-летнему внуку. Паулина Кана и ее внук Росс Смит всем доказывают, что если люди любят и понимают друг друга, то ни о каком конфликте поколений говорить не приходится.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Семья, Улыбка, Смех, Юмор, Бабушка, Позитив, Внук, Курьезы, Приколы, Росс Смит, Паулина Кана.
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