Забавные приключения внука и бабушки: юморные фотографии

Трудно поверить, что этой жизнерадостной и озорной старушке 93 года, а ведь по задору она нисколько не уступает своему 27-летнему внуку. Паулина Кана и ее внук Росс Смит всем доказывают, что если люди любят и понимают друг друга, то ни о каком конфликте поколений говорить не приходится.