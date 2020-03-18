Не ремонтов единым: забавные случаи, которые случались на СТО

Вне всякого сомнения, на СТО машины должны ремонтировать, но бывают случаи, когда происходят такие казусы, в результате которых небольшая поначалу поломка превращается в дорогостоящий ремонт. А чаще всего все-таки слесари СТО сталкиваются с исправлением нововведений доморощенных Кулибиных, старающихся выйти из положения подручными средствами и забывающими, что неисправный автомобиль на дороге - это большая опасность не только для водителя, но и для всех участников движения и пешеходов.