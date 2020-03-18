Время неумолимо: очаровательные мордашки питомцев из серии "Тогда и сейчас"

Интернет-пользователи любят показывать своих питомцев на всём протяжении их взросления, и сравнительные фотографии "Тогда и сейчас" как никакие другие способны показать ту разницу, которая произошла с ними на этом пути.