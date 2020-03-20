Питомцы, они как дети, и лучше одних их не оставлять

Сказать по правде, глядя на эти фото, становится немного страшно. Сначала – за дом и за то, какие глаза будут у хозяев. А потом за животных, после того, как у их хозяев пройдет первый шок. Да, некоторых из братьев наших меньших можно спокойно оставлять на хозяйстве, они охраняют дом, мирно отдыхают и ждут. А некоторые активно заполняют пустоту в душе, вызванную отсутствие хозяев, разной активной деятельностью. Вопрос, на что она направлена, остается открытым.