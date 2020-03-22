Дети разрушившие совершенство фото своих родителей У них есть один небольшой недостаток — они не могут контролировать своё мочеиспускание и порой мочатся в самое неподходящее для этого время. Конечно, мы живём в современном мире, где все родители надевают на своих детей памперсы, но едва ли во время студийной фотоссесии ваш малыш будет хорошо в нём смотреться. И именно в этот момент к нему взывают биологические потребности…