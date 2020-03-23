Забавные идеи от комнатных гениев, взрывающих мозг своей беспощадностью У каждого из нас есть знакомый, которого можно назвать по-разному: мамин инженер, комнатный гений, домашний Кулибин.. в общем, такой человек, у которого всегда в запасе есть несколько "блестящих" идей, которые на поверку оказываются полнейшим бредом. Однако иногда то, что выглядит как несуразица, на самом деле работает, что несомненно заставляет смотреть на подобных выдумщиков по-другому.