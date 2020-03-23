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Кошки - это жидкость: забавные фотодоказательста
С чего мы это взяли? Ну, во-первых, давайте определим, что такое жидкость и какими качествами она обладает. Согласно Википедии, "жидкость принимает форму сосуда" и поддерживает "почти фиксированный объем". Что ж, кошки любят делать то же самое! Если у вас есть кот или кошка, вы наверняка не раз наблюдали этот феномен. Кошки не упустят возможности залезть в любую банку, коробку, горшок, какими маленькими они бы ни были! Все еще не верите, что кошки принимают любую форму сосуда? Смотрите.
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