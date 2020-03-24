"Шедевральные" снимки свадеб: после такого и жениться не охота

Одна из самых беспощадных вещей, которая есть это свадьба. Что же в ней такого беспощадного, спросите вы? Да хотя бы чего стоят "шедевры" криворуких фотографов и гуру фотошопа, которые неустанно удивляют гениальными идеями и задумками в сфере свадебной фотографии. Мало им знаменитой "невесты на ладошке"», над которой смеётся весь мир, так они пошли дальше и придумали ещё полсотни нелепых ракурсов с участием жениха, невесты и присутствующих гостей.