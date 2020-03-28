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Сам себе парикмахер: ну а что остается делать когда все салоны закрыты
Карантин или самоизоляция — одни из поводов для того, чтобы потратить время на то, до чего у вас раньше не доходили руки. Разобрать старый шкаф, выучить новый язык или начать заниматься спортом — эти дни можно провести с пользой. Но вот чего делать точно не стоит, так это стричь своих родных, если до этого вы стригли только кукол — ну или в крайнем случае траву. Ведь такие эксперименты с внешностью могут привести к плачевным, но очень забавным последствиям.
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