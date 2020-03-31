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Вторник, 31.03.2020
У них тоже есть чувства: яркая палитра эмоций продуктов
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У них тоже есть чувства: яркая палитра эмоций продуктов

Вы никогда не задумывались о том, что, возможно, у продуктов тоже есть чувства? Никогда не пытались представить себе, что испытывают продукты, перед тем как вы их съедите? Лучше не пробовать, так как это будет чувство дикого ужаса и грядущей неизбежности закончить свою жизнь в вашем желудке. Предлагаем вашему вниманию смешную коллекцию фотографий с обезумевшими от страха продуктами, которые заставят вас почувствовать себя виноватыми за то, что вы их едите.
Фото: bigpicture.ru
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