Ну хоть пять минут: забавные питомцы, которые хотят внимания немедленно

Практически у каждого из нас когда-нибудь да было домашнее животное, поэтому многие знают, что такое внимание и ласка со стороны пушистых друзей. Но что делать, когда хозяин не хочет уделять питомцу внимание и продолжает упорно его игнорировать? Тут уж наши четвероногие друзья вылезут из шкуры вон, чтобы добиться внимания и ласкового поглаживания. Предлагаем вашему вниманию смешных животных, которые жить не могут без человеческого внимания, в котором они так отчаянно нуждаются.