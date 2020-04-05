Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Ну хоть пять минут: забавные питомцы, которые хотят внимания немедленно
1 / 25

Ну хоть пять минут: забавные питомцы, которые хотят внимания немедленно

Практически у каждого из нас когда-нибудь да было домашнее животное, поэтому многие знают, что такое внимание и ласка со стороны пушистых друзей. Но что делать, когда хозяин не хочет уделять питомцу внимание и продолжает упорно его игнорировать? Тут уж наши четвероногие друзья вылезут из шкуры вон, чтобы добиться внимания и ласкового поглаживания. Предлагаем вашему вниманию смешных животных, которые жить не могут без человеческого внимания, в котором они так отчаянно нуждаются.
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
03:26 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь